Justitia auf vier Beinen: Hund beweist Unschuld in Missbrauchsfall (Symbolbild)

Die rechtzeitige Entdeckung eines schwarzen Labradors hat zu einer unerwarteten Wendung in der Geschichte eines Verurteilten geführt. Ein Klempner aus der US-amerikanischen Stadt Portland im Bundesstaat Oregon, Joshua Horner, wurde zu 50 Jahren Haft wegen sexuellen Missbrauchs einer minderjährigen Tochter verurteilt und kam frei, nachdem ein wesentliches Beweisstück auf vier Beinen gefunden wurde.

Horner wurde im Jahre 2017 schuldig gesprochen, sein eigenes Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Das Mädchen sagte unter Eid aus, ihr Vater habe gedroht, alle Haustiere zu ermorden, falls sie gegen ihn eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Er habe außerdem ihren Hund, einen schwarzen Labrador, erschossen. Das Gericht fällte das Urteil nur aufgrund dieser Aussagen, da sonst keinerlei Beweise vorlagen. Horner beteuerte stets seine Unschuld und behauptete, den Hund nicht getötet zu haben.

Sechs Monate nach seiner Inhaftierung wandte sich Horner an Menschenrechtler und bat um Hilfe. Bald konnten sie den Hund finden, der an andere Besitzer in einer anderen Stadt übergeben wurde, die Horner benennen konnte. Man konnte ihn dank seiner Papiere und viel zu langen Ohren identifizieren. Der lebende Hund war ein Beweis dafür, dass die Klägerin unter Eid gelogen hatte. Das Gericht ließ Horner frei.