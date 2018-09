Keine Ahnung von Samsara: Frau aus Indien stalkt "reinkarnierte Schwester" - Mädchen ruft Polizei

Was im vorigen Leben passierte, bleibt im vorigen Leben: Eine 35-jährige Frau aus Indien wurde festgenommen, weil sie ein Mädchen verfolgte und sogar zu entführen versuchte, die ihre „Schwester aus dem vorigen Leben“ sei. In diesem Leben waren die beiden Frauen aber nicht verwandt.

Die Beschwerdeführerin Shivani soll Veronica Borode, auch als Kiran in der Gegend bekannt, in einem Krankenhaus im Februar kennengelernt haben, als ihre Mutter dort behandelt wurde. Die beiden Frauen wurden Freunde und Shivani gab ihre Telefonnummer an Kiran. Seitdem telefonierte Kiran mit regelmäßig dem Mädchen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt fing Kiran an zu behaupten, Shivani sei im vorigen Leben ihre Schwester gewesen, und forderte ein persönliches Treffen. Shivani konnte den Druck nicht mehr aushalten und blockte Kirans Handynummer. Die Frau ließ aber ihre „Schwester“ nicht los und stalkte sie weiter auf WhatsApp und Facebook. Am Samstag soll Kiran das Haus von Shivani in der Stadt Indore erreicht haben, aber die Familie des Mädchens wandte sich an die Polizei. Die Sicherheitsbeamten nahmen die Frau und ihren „Komplizen“ fest und leiteten die entsprechenden Ermittlungen ein.

