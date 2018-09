Monochromes Testspiel als Protest gegen Rassismus: Sender strahlt Fußball-Match in Schwarzweiß aus

Quelle: www.globallookpress.com Monochromes Testspiel - Protest gegen Rassismus im Fußball: Sender strahlt Match in Schwarzweiß aus (Symbolbild)

Am Dienstag trifft England auf die Schweiz in einem Testspiel. Den Beginn des Matchs wird der britische Fernsehsender Sky Sports in Schwarzweiß ausstrahlen – als Protest gegen Rassismus.