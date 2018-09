Köthen: Fünf Autos brennen auf Parkplatz ab - Brandursache noch unklar

Viele Menschen in Köthen entzündeten Kerzen am Tatort und legten dort Blumen ab.

Laut einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung brannten in Köthen fünf Autos im Vorfeld einer in der Nähe stattfindenen Demonstration aus. Die Fahrzeuge befanden sich demnach auf dem Parkplatz der Badewelt Köthen und sind vollständig zerstört. Menschen seien dabei nicht zu Schaden gekommen.

Laut Recherchen der Zeitung gehören die Autos Mitarbeitern der Badewelt. Zur Brandursache liegen demnach noch keine Kenntnisse vor.

#Köthen: Zur Brandursache liegen noch keine Angaben vor https://t.co/RJDAtHj8yM — softlabhennef (@noXforU) 10. September 2018

In Köthen starb am Sonntag ein junger Mann, nachdem er verprügelt worden ist. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um Flüchtlinge aus Afghanistan. Daraufhin kam es zu ersten Demonstrationen und Protesten, die sich auch am Motagabend fortsetzen.

(rt deutsch)