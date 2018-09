Nach Eklat um Williams - Tennis-Verband stärkt Schiedsrichter Ramos

Quelle: Reuters © USA Today Sports Nach Eklat um Williams - Tennis-Verband stärkt Schiedsrichter Ramos

Der Internationale Tennis-Verband ITF hat Schiedsrichter Carlos Ramos nach dem Damen-Finale bei den US Open den Rücken gestärkt. Ramos sei "einer der erfahrensten und respektiertesten Tennis-Schiedsrichter", hieß es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Seine Entscheidungen hätten den Regeln entsprochen und seien im Nachhinein durch die Veranstalter der US Open bestätigt worden, die Williams wegen ihrer drei Vergehen betraft hätten.