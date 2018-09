Polizei im Sudan rettet 94 Opfer von Menschenhandel

Quelle: www.globallookpress.com Polizei im Sudan rettet 94 Opfer von Menschenhandel (Symbolbild)

Im Sudan hat die Polizei 94 Opfer von Menschenhandel gerettet. Die Personen - darunter 85 Minderjährige - seien an verschiedenen Orten in und um Khartum gefunden worden, unter anderem am internationalen Flughafen sowie in Goldminen östlich der Hauptstadt, teilte Interpol am Montag mit. Die Geretteten waren demnach Opfer krimineller Netzwerke, die unter anderem in illegaler Migration und Kinderarbeit involviert sind. 14 mutmaßliche Menschenschmuggler seien festgenommen worden.