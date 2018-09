Über 100 Häftlinge brechen aus Haftanstalt in Brasilien aus

Quelle: www.globallookpress.com Über 100 Häftlinge brechen aus Haftanstalt in Brasilien aus (Symbolbild)

Mindestens 105 Häftlinge sind am frühen Montagmorgen (Ortszeit) aus einem Gefängnis in Brasilien geflüchtet. Ein Verbrecherkommando sprengte das Tor der Haftanstalt von João Pessoa im nordöstlichen Bundesstaat Paraíba und griff nach Angaben der Sicherheitsbehörden das Wachpersonal mit Feuerwaffen an. Ein Offizier der Militärpolizei erlitt schwere Verletzungen.