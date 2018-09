Kleines Mädchen klettert aus Fenster - Heldenhafte Passanten eilen zu Hilfe, erklimmen vier Etagen

Quelle: www.globallookpress.com Kleines Mädchen klettert aus Fenster - Heldenhafte Passanten eilen zu Hilfe, erklimmen vier Etagen (Symbolbild)

Ein kleines Mädchen in China, das allein zu Hause war, ist aus dem Fenster geklettert und sich am äußeren Rande eines Vorbaus gefangen fand. Zum Glück wurde das Kind von zwei mutigen Passanten bemerkt, die die Fassade des Wohnhauses erklommen und das Mädchen retteten. Der Vorfall trug sich in der chinesischen Ortschaft Xinzhuang am Freitag zu.