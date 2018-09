Mann sucht Niere per LED-Tafel am Times Square

Quelle: www.globallookpress.com Mann sucht per LED-Tafel am Times Square nach Spender-Niere (Symbolbild)

Mit einer 460 Quadratmeter großen LED-Werbetafel sucht ein Mann am Times Square in New York nach einer Spender-Niere. Dem aus Long Island stammenden Marc Weiner wurden wegen einer Blasenkrebserkrankung beide Nieren entfernt. Nach der erfolgreichen Therapie benötigt er nun die Niere eines Spenders, sagte der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.