Sachsen-Anhalts Innenminister: Ein Köthener Verdächtiger sollte abgeschoben werden

Quelle: www.globallookpress.com Sachsen-Anhalts Innenminister: Ein Köthener Verdächtiger sollte abgeschoben werden (Symbolbild)

Einer der nach dem tödlichen Streit in Köthen verdächtigen Afghanen sollte nach Behördenangaben eigentlich schon vor Monaten abgeschoben werden. Einen entsprechenden Antrag auf Zustimmung habe der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bereits Mitte April an die Staatsanwaltschaft gestellt, sagte Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) am Montag in Magdeburg.