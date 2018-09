Reinigung des Ozeans: Unternehmen weiht Projekt zur Entsorgung von Meeresmüll ein

Wissenschaftler haben vor kurzem das ambitionierte Projekt Ocean Cleanup gestartet, das die Meeresverschmutzung durch Abfangen des Mülls bekämpfen soll. Sollte der Prototyp das erwünschte Ergebnis erreichen, so wird das System zur Müllentsorgung im sogenannten Großen Plastikmüllfleck im Pazifik eingesetzt.

Das schwebende 600 Meter lange Rohr wurde am Samstag in der Bucht von San Francisco eingeweiht. Es verfügt über eine drei Meter breite Einfassung unter dem Wasser, die jeden Monat 5,5 Tonnen Plastikmüll einsammeln soll. Der Müll wird alle sechs Wochen von Schiffen abgeholt und dann wiederverwertet. Sollte sich das Projekt als effizient erweisen, so werden 60 ähnliche Systeme zur Bekämpfung des großen Plastikmüllflecks - einer großer Ansammlung von Müll, die etwa die Fläche Mitteleuropas einnimmt - eingesetzt.

Auf diese Idee kam der niederländische Unternehmer Boyan Slat nach seinen Tauchferien in Griechenland, als er noch Teenager war. Er soll dabei mehr Plastiktüten gesehen haben als Fische. Im Jahre 2013 gründete er das Unternehmen Ocean Cleanup und sammelte über 35 Millionen US-Dollar durch Crowdfunding-Kampagnen für sein Projekt.

Unterstützung bekam das Projekt auch von US-Milliardär Elon Musk auf Twitter.