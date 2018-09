Zweite Attacke in Paris binnen 24 Stunden: Mit Schere bewaffneter Mann verletzt zwei Menschen

Quelle: AFP Zweite Attacke in Paris binnen 24 Stunden: Mit Schere bewaffneter Mann verletzt zwei Menschen

Die Polizei nahm einen Mann in der französischen Hauptstadt Paris fest, nachdem er zwei Personen mit einer Schere angegriffen hatte. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen elf Uhr in der Straße Rue de la Roquette, im 11. Arrondissement (Stadtbezirk). Lokalen Medien zufolge stach der Mann einem Postboten mit der Schere in den Hals und versuchte anschließend, Passanten anzugreifen.