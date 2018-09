Tödliche Bilanz: Japanische Regierung stellt Suche nach Erdbebenopfern ein - 44 Tote

Die Zahl der Opfer durch das starke Erdbeben auf Japans nördlicher Insel Hokkaido ist auf 44 gestiegen. Die Regierung stellte die Suche nach Überlebenden am Montag offiziell ein. Wie Regierungssprecher Yoshihide Suga bei einer Pressekonferenz sagte, starben 36 der Opfer des Erdbebens in einem dünn besiedelten Teil der Stadt Atsuma. Dort hatte das Beben am Donnerstagmorgen mit einer Stärke von 6,7 Schlammlawinen ausgelöst, die Häuser und Straßen unter sich begruben.