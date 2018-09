17.000 Dollar Geldstrafe für Serena Williams nach US-Open-Finale

Nach ihren Ausrastern im Finale der US Open muss Serena Williams eine Geldstrafe von 17.000 US-Dollar zahlen. Das teilte der Veranstalter des Grand-Slam-Tennisturniers in New York am Sonntag mit.