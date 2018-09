Störenfried im Dreamliner zwingt Qantas-Flug zur Umkehr

Quelle: AFP Störenfried im Dreamliner zwingt Qantas-Flug zur Umkehr (Archivbild)

Ein rabiater Passagier hat einem Langstreckenflug mit dem Dreamliner von Australien nach England ein schnelles Ende bereitet. Der Flug Perth-London, der eigentlich 17 Stunden dauern sollte, kehrte am Samstagabend schon nach zwei Stunden zum Startflughafen zurück. Der Passagier an Bord der Boeing 787-9 wurde in Handschellen von der Polizei abgeführt. Die Fluggesellschaft Qantas verschob den Flug auf Sonntag und entschuldigte sich bei den Passagieren.