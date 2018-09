Serena Williams verliert US-Open-Finale und wirft Schiedsrichter Sexismus vor

Quelle: Reuters Serena Williams verliert US-Open-Finale und wirft Schiedsrichter Sexismus vor

Serena Williams hat in einem von Skandal geprägten Finale die US Open verloren und mit ihrem Verhalten den Sieg von Naomi Osaka überschattet. Die 36-jährige Amerikanerin erhielt am Samstag in New York insgesamt drei Verwarnungen und bezeichnete den Schiedsrichter als Dieb. Die 20-jährige Japanerin erhielt für ihren bisher größten Triumph ein Preisgeld von 3,8 Millionen US-Dollar.