Palästinenser verurteilen Kürzung von US-Hilfen für Kliniken

Palästinenser verurteilen Kürzung von US-Hilfen für Kliniken

Die Palästinenserführung hat die Kürzung von millionenschweren US-Finanzhilfen für sechs Krankenhäuser in Ost-Jerusalem verurteilt. "Das ist keine Formel, um Frieden zu schaffen. Das ist eine völlig unmenschliche und unmoralische Handlung", sagte ein Sprecher von Ministerpräsident Rami Hamdallah am Samstagabend in Ramallah. Die Entscheidung werde "sehr zerstörerische Auswirkungen" auf das Leben der Palästinenser haben.