Russland wählt Gouverneure und regionale Parlamente – Bürgermeisterwahl in Moskau

Quelle: Sputnik

Am Sonntag werden russlandweit regionale Wahlen durchgeführt. Einwohner von 22 Regionen sind aufgerufen, einen Gouverneur zu bestimmen. In 16 Regionen werden lokale Parlamente gewählt. Außerdem finden in Moskau, Jakutsk, Abakan, Chabarowsk und Tomsk die Bürgermeisterwahlen statt.