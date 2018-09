Italien protestiert gegen Österreichs Vorhaben in Südtirol

Quelle: Reuters

Italiens Regierung hat gegen den österreichischen Plan protestiert, Einwohnern von Südtirol die Staatsbürgerschaft des nördlichen Nachbarlandes anzubieten. Man habe erfahren, dass eine Regierungskommission in Wien bereits an einem Gesetzestext arbeite, wonach alle deutsch- und ladinischsprachigen Bewohner der Provinz die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten könnten, teilte das italienische Außenministerium am Freitagabend mit.