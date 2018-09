Erdbeben löst Panik auf den Philippinen aus

Quelle: Reuters Erdbeben löst Panik auf den Philippinen aus (Symbolbild)

Ein heftiges Erdbeben hat am Samstag den Süden der Philippinen erschüttert. Tausende Menschen in der Stadt Davao, rund 950 Kilometer südlich von Manila, rannten in Panik aus Wohnhäusern und Einkaufszentren ins Freie. Berichte über Tote, Verletzte oder größere Schäden gab es aber zunächst nicht.