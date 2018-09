Ägyptisches Gericht bestätigt 75 Todesurteile gegen Islamisten

Quelle: Reuters Ägyptisches Gericht bestätigt 75 Todesurteile gegen Islamisten (Archivbild)

Wegen ihrer Proteste nach dem Sturz von Präsident Mohammed Mursi hat ein Gericht in Ägypten 75 Todesurteile gegen Islamisten bestätigt. 31 der verurteilten Muslimbrüder seien in Abwesenheit verurteilt worden, wie das Staatsfernsehen am Samstag berichtete. Zuvor hatten die Richter die nicht bindende Meinung des Großmuftis zu dem ursprünglich im Juli gefällten Urteil angehört. Die zum Tod durch den Strang Verurteilten können Berufung einlegen.