Jemen-Gespräche in Genf scheitern an Abwesenheit von Huthi-Rebellen

Die Genfer Gespräche über das arabische Bürgerkriegsland Jemen sind gescheitert, weil die Delegation der Huthi-Rebellen nicht anreisen konnte. "Wir haben es nicht geschafft, die Delegation aus Sanaa hierher zu bekommen", sagte UN-Vermittler Martin Griffiths am Samstag in Genf. Er betonte, dass die Huthi-Rebellen den Willen gehabt hätten, in die Schweiz zu reisen, dies aber nicht geschafft hätten. Es handle sich um einen "fragilen Moment" für das Bürgerkriegsland.