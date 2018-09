Fehlgriff bei Stromausfall: Frau verwechselt Dynamitstange und Kerze

Quelle: www.globallookpress.com Fehlgriff bei Stromausfall: Frau verwechselt Dynamitstange und Kerze (Symbolbild)

Weil sie im Dunklen eine Dynamitstange mit einer Kerze verwechselt hat, ist eine Frau in den USA schwer verletzt worden. Nach Angaben des Fernsehsenders CBS ereignete sich der Vorfall am Donnerstag. Die 30-Jährige versuche zunächst bei einem Stromausfall in Bridgeport im Bundesstaat Connecticut, im nächsten Baumarkt eine Notbeleuchtung zu kaufen. Da dort allerdings schon geschlossen war, suchte sie im Keller ihres Hauses nach einer Kerze.