Quelle: Reuters 14 Tage Haft für Donald Trumps Ex-Wahlkampfberater wegen Falschaussage

Der frühere Berater des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, George Papadopoulos, kommt wegen einer Falschaussage in der Russland-Affäre mit einer geringen Strafe davon. Ein Gericht in Washington verurteilte ihn am Freitag zu einer Haftstrafe von 14 Tagen. Der 31-Jährige hatte sich schuldig bekannt und eingeräumt, er habe das FBI belogen.