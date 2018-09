Transfrau wegen Vergewaltigung in Frauengefängnis inhaftiert – Sexuelle Übergriffe auf Insassinnen

Transfrau wegen Vergewaltigung in Frauengefängnis inhaftiert – Sexuelle Übergriffe auf Insassinnen (Symbolbild)

Karen White, die als Mann geboren wurde und sich als Frau fühlte, wurde im Jahr 2001 wegen Pädophilie verurteilt. Im Jahr 2016 befand man sie zudem mehrfacher Vergewaltigung schuldig und ordnete eine Haftstrafe an. Obwohl sie sich noch keiner Geschlechtsumwandlung unterzogen haben soll, wurde sie in einem Frauengefängnis in West Yorkshire in England inhaftiert.