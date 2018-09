Tödlicher Fehler: Polizistin in Dallas verwechselt Wohnung und erschießt 26-Jährigen

Quelle: www.globallookpress.com Tödlicher Fehler: Polizistin in Dallas verwechselt Wohnung und erschießt 26-Jährigen (Symbolbild)

Eine Polizistin hat in Dallas im US-Bundesstaat Medienberichten zufolge einen Mann in dessen Wohnung erschossen, die sie irrtümlich für ihre eigene hielt. Die "Dallas Morning News" und andere US-Medien berichteten am Freitag unter Berufung auf die Polizei, die Polizistin sei nach ihrer Schicht am Vorabend noch in Uniform in die Wohnung des 26-jährigen Opfers gelangt. Offen blieb, wie es zu den tödlichen Schüssen kommen konnte und wie die Frau die Wohnung verwechseln konnte.