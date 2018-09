Anwälte eines New Yorker Terroristen nutzen Trumps Tweets bei Verteidigung ihres Mandanten

Quelle: Reuters Anwälte eines New Yorker Terroristen nutzen Trumps Tweets bei Verteidigung ihres Mandanten

Die Twitter-Beiträge des US-Präsidenten Donald Trump können Anwälten bei der Verteidigung eines Terrorverdächtigen in den USA helfen. Es handelt sich nämlich um Sayfullo Saipov, der im Oktober 2017 einen Terroranschlag in New York verübt hat. Acht Menschen wurden getötet, weitere zwölf verletzt.