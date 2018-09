Schäden bei Erdbeben in Ecuador

Quelle: www.globallookpress.com Schäden bei Erdbeben in Ecuador (Symbolbild)

Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat am späten Donnerstagabend (Ortszeit) Ecuador erschüttert. Nach Angaben der Erdbebenwarte des südamerikanischen Landes gab es Schäden an Dutzenden Gebäuden. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Das Zentrum des Erdstoßes lag bei Cumandá in der Andenprovinz Chimborazo, etwa 200 südlich von Quito.