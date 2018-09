Prüfbericht: 145 grobe Verstöße in Bremer BAMF-Außenstelle

Die nachträgliche Kontrolle von Asylverfahren der in Verruf geratenen Bremer BAMF-Außenstelle hat nach dem abschließenden Prüfbericht 145 Verstöße ergeben. Das seien rund 1,1 Prozent aller Verfahren, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.