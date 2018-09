Romanreife Wendung: US-Autorin wegen Mordes an Ehemann festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Sie schrieb Liebesromane mit dem gewissen Extra an Mord und Mystery - und steht nun selbst unter Mordverdacht. Nancy C-B., Autorin von Romanen wie "Der falsche Ehemann" und "Hölle für das Herz" ist dringend verdächtig, in Portland im US-Bundesstaat Oregon im Juni den 63 Jahre alten Koch Daniel C. Brophy erschossen zu haben.