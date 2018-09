Britisches Aufklärungsflugzeug fliegt stundenlang entlang russischer Grenze an der Ostsee

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Ein britisches Aufklärungsflugzeug Sentinel R1 hat am Donnerstag einen mehrstündigen Aufklärungsflug an den westlichen Grenzen Russlands an der Ostsee durchgeführt. Nach Angaben von Online-Plattformen, die die Echtzeit-Positionsdarstellung von Flugzeugen beobachten, startete die Maschine mit dem Kennzeichen ZJ692 vom Luftstützpunkt Waddington in England und flog drei Stunden lang an der Grenze der westrussischen Exklave Oblast Kaliningrad.