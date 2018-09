Paris den Parisern!: Vizebürgermeister will Vermietungsplattform Airbnb im Stadtzentrum verbieten (Symbolbild)

Der stellvertretende Bürgermeister von Paris, Ian Brossat, hat im Interview der Zeitung Le Parisien vorgeschlagen, die Vermietungsplattform Airbnb im Zentrum der französischen Hauptstadt zu verbieten. Ihm zufolge sollen keine Unterkünfte im ersten, zweiten, dritten und vierten Stadtbezirken (Arrondissements) mehr an Touristen vermietet werden. Dabei meint er komplette Wohnungen. Die Vermietung einzelner Zimmer solle jedoch zugelassen bleiben.

Brossat meint, dies kann die Preissteigerung von Immobilien bremsen und die Wohnräume nicht für Touristen sondern für Pariser wieder zugänglicher machen. "In den letzten fünf Jahren haben wir 20.000 Wohnungen verloren, hauptsächlich in den zentralen Arrondissements. Unter dem Druck von Airbnb verändern sich komplette Stadtviertel. Lebensmittelgeschäfte werden durch Klamotten-Boutiquen ersetzt", sagte der Politiker. Wenn man nichts gegen dieses Phänomen unternehme, verwandeln sich die Zentren der Städte in Museen, fügte er hinzu.

Paris ist einer der wichtigsten Airbnb-Märkte in der Welt. 87 Prozent aller in der französischen Hauptstadt vermieteten Räumen sind komplette Wohnungen.

