Russische Spezialkräfte üben Bekämpfung von Piraten und Geiselbefreiungen bei Manövern im Mittelmeer

An den seit Anfang September laufenden gemeinsamen Manövern der russischen Seekriegsflotte und der Luft- und Weltraumkräfte der russischen Föderation nehmen auch die Kräfte für Spezialoperationen Teil. Diese haben im Rahmen der Manöver den Schutz von Hafeneinfahrten vor verdeckter Verminung und den Schutz von Ufer-Einrichtungen vor Sabotage geübt.

"Einheiten der Kräfte für Spezialoperationen (KSO) haben Aufgaben zur Verlegung von Personal und Material in unterschiedliche operative Gebiete erfüllt und Maßnahmen zur Abwehr von Sabotage in Schiff-Stationierungsgebieten der Seekriegsflotte Russlands geübt. Zudem haben in einem der Abschnitte der Manöver Einheiten der KSO im Zusammenwirken mit der Marineinfanterie, der Schiffsgruppe und den Seefliegerkräften der Seekriegsflotte Seelandungen und Vorbereitungen dazu geübt, daneben Schutz vor Piraten und Geiselbefreiung", hieß es in der Meldung des russischen Verteidigungsministeriums an die Nachrichtenagentur TASS.

