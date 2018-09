Donald Trump: "Eines meiner besten Treffen überhaupt war mit Wladimir Putin"

Quelle: AFP Donald Trump: "Eines meiner besten Treffen überhaupt war mit Wladimir Putin"

Der US-Präsident Donald Trump hat sein Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am 16. Juli in Helsinki als "eines der besten" in seinem Leben bezeichnet. Das verkündete er vor seinen Anhängern bei einer Kundgebung in der Stadt Billings im US-Bundesstaat Montana.