20 Jahre nach dem Mord: Mutmaßlicher Kindermörder an die Niederlande ausgeliefert

Quelle: www.globallookpress.com (Archivbild)

Ein 55 Jahre alter Mann, der vor 20 Jahren den elf Jahre alten Nicky Verstappen umgebracht haben soll, ist am Donnerstag von Spanien an die Niederlande ausgeliefert worden. Dies bestätigte die Polizei. Der Mann war am 26. August in der Nähe von Barcelona festgenommen worden, als er sein Versteck verließ.