Emirates-Flug mit 100 hustenden Passagieren: Ärzte stellen Ursache der Krankheit fest

Zehn Passagiere und Besatzungsmitglieder, die sich am Mittwoch während des Fluges von Dubai nach New York unwohl fühlten, sind positiv auf Grippe und andere Viren einschließlich Erkältung getestet worden. Dies teilte die Gesundheitsbehörden in New York am Donnerstag mit.