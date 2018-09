Notelf statt Nationalelf: Dänische Amateurspieler ersetzen Profifußballer im Länderspiel

Am Mittwoch traf die slowakische Nationalelf im Rahmen eines Testspiels auf die dänische Mannschaft. Das Match endete mit der Niederlage der Dänen. Unerwartet war der Spielausgang aber nicht, da sich viele dänische Profifußballer wegen eines Sponsoring-Streits mit dem Dänischen Fußballverband (DBU) geweigert hatten, für die Nationalmannschaft auf das Spielfeld zu gehen.

Trotz des Widerstands vonseiten der Profispieler wollte Dänemark das Treffen aber nicht absagen. Die Streichung des Spiels hätte zu einer Strafe durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) bis hin zum EM-Ausschluss führen können. Um der Strafe zu entgehen, wandte sich das Land an Halbprofis und Futsal-Spieler, die dann für die Profis einsprangen und gegen die Slowakei auftraten. Obwohl das Treffen mit 3-0 endete, konnte die dänische Notelf ihren Stolz behalten, wobei viele Zuschauer den Mut der Ersatzspieler lobten.

Man hofft, dass der Streit über die Ausgestaltung von Werbeverträge bis zum ersten Treffen im Rahmen der UEFA-Nationenliga am Sonntag beigelegt wird und dass die Spieler des A-Kaders auf das Spielfeld gehen.

Die DBU will die Slowaken für das Chaos finanziell entschädigen. Dem slowakischen Fußballverband soll nach DBU-Angaben eine Kompensation für die Einnahmeverluste beim Testspiel an diesem Mittwoch in der Slowakei gezahlt werden. Nachdem bekannt wurde, dass bei dem Testspiel in Bratislava nur eine Notelf antritt, wurden die Tickets mit nur einem Euro gehandelt. (dpa/rt deutsch)

