Rückruf für mehr als eine Million Toyota-Autos - Kurzschluss-Risiko

Quelle: www.globallookpress.com Rückruf für mehr als eine Million Toyota-Autos - Kurzschluss-Risiko (Symbolbild)

Der japanische Autobauer Toyota ruft wegen des Risikos von Kurzschlüssen im Motorraum weltweit mehr als eine Million Wagen in die Werkstatt. In Deutschland seien mit 22.089 Stück aber nur vergleichsweise wenige Exemplare betroffen, teilte Toyota Deutschland am Donnerstag auf Anfrage in Köln mit. Zuvor hatte das Fachmagazin "kfz-betrieb" darüber berichtet. Es handelt sich laut Toyota um eine freiwillige, kostenlose Aktion - unmittelbare Gefahr bestehe nicht.