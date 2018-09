Kein Essen auf dem Gehweg! Florenz verhängt Geldstrafe für Imbiss auf historischen Straßen

Kein Essen auf dem Gehweg! Florenz verhängt Geldstrafe für Imbiss auf historischen Straßen (Symbolbild)

Die italienische Stadt Florenz wappnet sich gegen den Müll und Chaos im Stadtzentrum mit einem Essverbot. Den neuen Regeln zufolge werden diejenigen, die bei einem Imbiss im historischen Zentrum der Stadt ertappt werden, eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 500 Euro bekommen können. Betroffen sind vier florentinische Straßen: Via de' Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano und Via della Ninna, die bei Touristen aus aller Welt besonders beliebt sind.