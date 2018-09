"Heuchlerisch": RT-Chefredakteurin Simonjan kritisiert französischen Bericht über RT und Sputnik

Die RT- und Sputnik-Chefredakteurin Margarita Simonjan hat sich zu einem Bericht der französischen Behörden kritisch geäußert. Dieser empfiehlt, keine Akkreditierungen an Mitarbeiter des Senders und der Agentur in Frankreich zu erteilen.

"Man wirft uns alle möglichen Todsünden vor, man bezichtigt uns der Verbreitung von Fake News und verbreitet dadurch selbst Fake News, weil man uns anprangert – so wie es während Macrons Wahlkampf gewesen ist. Man hat uns vorgeworfen, dass wir Artikel mit Fake News veröffentlichen würden, die es jedoch nie gegeben hat … Alle alten Vorurteile sind so stark wie nie zuvor. Und sie führen zu komischen und kuriosen Berichten", erzählte Simonjan in einer Sendung des russischen Senders Rossija 24.

Sie betonte, die Erklärung der Autoren, der Bericht vertrete keine offizielle Position der französischen Regierung, sei heuchlerisch.

Mehr zum Thema - Lawrow: "Kein Land mit Selbstrespekt wird sich damit abfinden, dass man ihm etwas diktiert" (Video)

Am Dienstag veröffentlichte die Denkfabrik des französischen Außenministeriums, das Zentrum für Analyse, Planung und Strategie (CAPS), in Zusammenarbeit mit dem Institut für strategische Forschung des Verteidigungsministeriums einen Bericht unter dem Titel "Manipulation von Information: Herausforderung für unsere Demokratie". Das Schreiben empfiehlt, keine Akkreditierungen an die Journalisten von RT und Sputnik zu erteilen.