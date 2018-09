Paraguay verlegt Botschaft in Jerusalem zurück nach Tel Aviv - Israel schließt Botschaft in Paraguay

Quelle: AFP Aktivisten protestieren vor dem paraguayischen Außenministerium

Nur dreieinhalb Monate nach dem Umzug der Botschaft nach Jerusalem verlegt Paraguay seine diplomatische Vertretung in Israel überraschend wieder zurück nach Tel Aviv. "Der paraguayischen Regierung erscheint es angemessen, den Sitz der Botschaft wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückzuverlegen", teilte das Außenministerium des südamerikanischen Landes am Mittwoch in der Hauptstadt Asunción mit.