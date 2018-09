Ukrainische Nationalelf präsentiert neue Trikots mit nationalistischem Slogan "Slawa Ukraini"

Am Dienstag hat die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft das neue Design ihrer Sportkleidung vorgestellt. Abgesehen von der gelben und blauen Farbe der ukrainischen Nationalflagge, ergänzt durch ein weißes Ersatz-Set, zeichnet sie sich durch die Parole ukrainischer Nationalisten "Slawa Ukraini" (zu Deutsch – "Ehre für die Ukraine"), die auf der Rückseite der Jerseys abgebildet ist.

Der umstrittene Slogan war vor allem unter Mitgliedern der in Russland verbotenen Organisation Ukrainische Nationalisten (OUN) und der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges verbreitet und gewann nach den Maidan-Protesten im Jahre 2013 in der Ukraine erneut an Popularität, teilte die Nachrichtenagentur RBK mit. In ihrer Stellungnahme kommentierte die Union Europäischer Fußballverbände (UEFA), dass die Trikots die Vorschriften der Union zu Nationaltrachten von Mannschaften erfüllen würden. Bereits am Donnerstag soll die ukrainische Auswahl in neuer Uniform die UEFA-Nationenliga im Spiel gegen Tschechien eröffnen, gab der ukrainische Fußballverband bekannt.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko eine Gesetzesinitiative vorgeschlagen, um "Slawa Ukraini" als offiziellen militärischen Gruß in den Streitkräften des Landes anzuerkennen. Mittlerweile beraten Abgeordnete der Obersten Rada über einen entsprechenden Gesetzentwurf.

Сборная Украины по футболу теперь будет играть в новых майках с надписью "Слава Украине!"https://t.co/DoU3NF4BYLpic.twitter.com/XPMITBwLY6 — TUT.BY (@tutby) 5 сентября 2018 г.

