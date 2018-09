Griechische Küstenwache rettet 200 Migranten in der Ägäis – Lager überfüllt

Quelle: www.globallookpress.com Griechische Küstenwache rettet 200 Migranten in der Ägäis – Lager überfüllt (Symbolbild)

Die griechische Küstenwache und die europäische Grenzschutzagentur haben in der Ägäis mehr als 200 Migranten gerettet. Vor der Insel Kos sei am Mittwochmorgen ein Boot mit 35 Migranten an Bord langsam untergegangen, teilte die Küstenwache mit. Die Beamten konnten die Menschen in Sicherheit bringen. Am Nachmittag wurden weitere 90 Migranten vor der Insel Samos aufgegriffen. Ihre Boote liefen Gefahr zu kentern.