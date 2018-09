Wenn auch der Tod sie nicht scheiden kann: Philippinerin heiratet ihren Freund bei seiner Beerdigung

Der Tod ihres Freundes konnte die 19-jährige Filipina Zyrine nicht daran hindern, ihn zu ehelichen. Zur Beerdigung von Jake Anthony Macadangdang erschien die Frau im weißen Brautkleid und gab ihr Jawort, musste lediglich hinnehmen, dass er stumm blieb.

Eine postmortale Eheschließung fand in der Stadt Cauayan City in der philippinischen Provinz Isabela statt, berichtete die Zeitung The Philippine Inquirer. Nachdem die Braut ihre Gelübde rezitiert hatte, habe sie sich einen Ehering an den Finger gesteckt. Da die Finger des Bräutigams jedoch bereits versteift waren, habe sie ihm sein Ring einfach auf die Hand gelegt.

Macadangdang soll gerade erst seinen Schulabschluss gemacht haben und auf der Suche nach einem Job gewesen sein. Er sei im vergangenen Monat von einem örtlichen Geschäftsmann getötet worden. Zyrines Eltern hätten die langjährige Beziehung ihrer Tochter akzeptiert und deswegen ihren Segen für eine solche seltsame Hochzeit gegeben.

