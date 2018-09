Indonesische Cafés dürfen abends keine Frauen ohne Mann bedienen

Quelle: www.globallookpress.com Indonesische Cafés dürfen abends keine Frauen ohne Mann bedienen (Symbolbild)

In der streng islamischen Provinz Aceh in Indonesien dürfen Cafés und Restaurants abends keine Frauen mehr bedienen, die ohne männliche Begleitung unterwegs sind. Die neue Regelung gilt nach 21.00 Uhr in dem Bezirk Bireuen. Frauen und Männer, die nicht miteinander verwandt sind, dürfen sich dann auch nicht mehr zusammen an einen Tisch setzen. Zudem wurde Wirten offiziell verboten, homosexuelles Personal zu beschäftigen.