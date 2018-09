Erdbeben der Stärke 5,6 erschüttert Russlands Ural-Region

Am frühen Mittwochmorgen hat ein Erdbeben der Stärke 5,6 das südliche Ural-Gebirge erschüttert. Die Erdstöße waren in mehreren am Ural liegenden Gebieten Russlands zu spüren. Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums wurde dabei niemand Verletzt.