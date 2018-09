Proteste im Südirak gehen nach Ausschreitungen mit sechs Toten weiter

Nach tödlichen Protesten wegen Strommangels und der Verschmutzung von Trinkwasser im irakischen Basra sind erneut viele Menschen in der südlichen Provinz auf die Straße gegangen. In mehreren Teilen der Region sammelten sich am Mittwoch aufgebrachte Menschen, um gegen die schlechten Zustände der öffentlichen Leistungen zu protestieren.