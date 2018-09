Guatemala verweigert UN-Korruptionsermittler die Einreise

Quelle: www.globallookpress.com Guatemala verweigert UN-Korruptionsermittler die Einreise

Guatemala hat dem Chef der UN-Kommission zur Korruptionsbekämpfung (Cicig) die Einreise untersagt. Präsident Jimmy Morales habe diese Entscheidung bereits dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, mitgeteilt, hieß es in einer Erklärung der Regierung des mittelamerikanischen Landes am Dienstag (Ortszeit). Der Chef der Internationalen Kommission gegen Straflosigkeit der Vereinten Nationen, Iván Velásquez, war am Montag in die USA gereist.