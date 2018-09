Israel greift erneut Syrien an: Ein Toter, vier Verletzte bei Luftangriffen

Quelle: Reuters Israel greift erneut Syrien an: Ein Toter, vier Verletzte bei Luftangriffen. Symbolbild: Israelisches Mehrzweck-Kampfflugzeug vom Typ F35 nach der Landung

Bei einem israelischen Luftangriff aus dem libanesichen Luftraum auf Ziele in Zentral- und Westsyrien ist eine Person getötet worden, mindestens vier weitere wurden verletzt. Der Angriff soll am Dienstag in der Abenddämmerung stattgefunden haben.