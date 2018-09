Iran verzichtet auf Bargeldtransport von 300 Millionen Euro

Quelle: www.globallookpress.com Iran verzichtet auf Bargeldtransport von 300 Millionen Euro (Symbolbild)

Der Iran verzichtet auf einen umstrittenen Bargeldtransfer von 300 Millionen Euro aus Deutschland. Die Europäisch-Iranische Handelsbank (EIHB) will dieses Vorhaben vorerst nicht weiter verfolgen. Medienberichten zufolge informierte das in iranischem Staatsbesitz befindliche Geldhaus die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Bonn über die Änderung der Pläne. Auch die Bundesregierung wurde demnach über die Entscheidung der Bank informiert.